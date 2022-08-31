Армия рф ударила по учебным заведениям Краматорска и Николаева
08:07 19 августа Киев, Украина
Российские военные нанесли ракетные удары по Краматорску и Николаеву, попав в учебные заведения.
Об этом сообщили городской глава Краматорска Александр Гончаренко и городской глава Николаева Александр Сенкевич
"Утренний удар по Краматорску. оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв",- отметил Гончаренко.
"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы",- собщил Сенкевич.
Российские захватчики уже били по Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы два дня назад: во время ночных обстрелов Николаева 17 августа.
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