Армия рф ударила по учебным заведениям Краматорска и Николаева

08:07 19 августа Киев, Украина

Российские военные нанесли ракетные удары по Краматорску и Николаеву, попав в учебные заведения.

Об этом сообщили городской глава Краматорска Александр Гончаренко и городской глава Николаева Александр Сенкевич

"Утренний удар по Краматорску. оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв",- отметил Гончаренко.

"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы",- собщил Сенкевич.

Российские захватчики уже били по Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы два дня назад: во время ночных обстрелов Николаева 17 августа.