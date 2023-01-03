Армия рф разрушила ледовую арену "Альтаир", где играл "Донбасс" и тренировались фигуристы

11:09 03 января Киев, Украина

В Донецкой области в результате ракетного удара российской армии была уничтожена ледовая арена "Альтаир", на которой занимались хоккеисты и фигуристы.
 
Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Донбасс", для которого арена была домашней.

Ракетный удар по ледовой арене был нанесен ночью в понедельник, 2 января. Одна из двух ракет, нанесенных по Дружковке, попала именно в арену.

В результате попадания вспыхнул большой пожар. На место прибыли пожарные, начавшие ее ликвидировать.
 
Ледовая арена "Альтаир" была открыта в 2013 году. На ней проходили занятия хоккеем и фигурным катанием.

Также арену оборудовали хоккейной площадкой с искусственным ледовым покрытием для проведения матчей чемпионата Украины. Она была домашней для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года, а также для команды "Альтаир", выступавшей в украинской хоккейной Суперлиге в сезоне 2021/22.
"Ледовая арена - это не только здание. Это второй дом для нашего клуба после 2014 года. Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей. Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине. Это люди, которые радовали все восемь лет. с начала войны Нет слов "Освободители", - написал генеральный директор "Донбасса" Федор Ильенко на странице в Facebook.
 