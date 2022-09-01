Армия рф продолжает атаковать Славянск

09:22 26 августа Киев, Украина

Утром в пятницу, 26 августа, российские захватчики накрыли огнем город Славянск Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются", - написал он.

Лях сообщил, что россияне ударили по химическому техникуму. В результате обстрела жертв нет, но помещение серьезно пострадало.