Армия рф продолжает атаковать Славянск
09:22 26 августа Киев, Украина
Утром в пятницу, 26 августа, российские захватчики накрыли огнем город Славянск Донецкой области.
Об этом в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.
"В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются", - написал он.
Лях сообщил, что россияне ударили по химическому техникуму. В результате обстрела жертв нет, но помещение серьезно пострадало.
"Это еще раз заставляет акцентировать на эвакуации. Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас!", - заявил мэр Славянска.
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