Армия рф прикрывается инвалидами как "живым щитом" - ООН

Вице-председатель Комитета ООН по правам людей с инвалидностью Джонас Рускус сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне используют украинцев с инвалидностью как живой щит. Об этом он сказал на пресс-конференции в Женеве, сообщает Reuters.

В специальном докладе ООН заявила, что "серьезно озабочена" положением людей с инвалидностью в Украине, против которой россия ведет полномасштабную войну.

"Их доступ к основным правам, таким как еда и приемлемый уровень жизни, включая доступ к отоплению в последующие зимние месяцы, находится под угрозой", - сказал Рускус.

По его словам, Комитет располагает информацией по меньшей мере о 12 людях с инвалидностью, которые умерли в интернатном заведении на территории, оккупированной российскими войсками.

Рускус добавил, что также известно о людях с инвалидностью, которых "удерживают в бесчеловечных условиях, подвергают жестокому обращению и используют в качестве "живого щита" вооруженные силы российской федерации».

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН подтвердили уже 14 059 жертв среди гражданского населения: 5 767 мирных жителей погибли и 8 292 получили ранения в результате боевых действий. Впрочем, в организации признают, что фактические цифры могут быть значительно выше.