Армия рф ночью обстреляла Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

Военнослужащие россии обстреляли ночью Днепропетровщину из тяжелой артиллерии и иранскими дронами.
Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.
Об этом сообщает глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.
Об этом сообщает глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
В результате обстрелов побита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.
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