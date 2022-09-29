Армия рф нанесла ракетный удар по Краматорску, есть погибшие

В результате ракетного обстрела рф города Крамоторск в Донецкой области 11 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
По словам главы ОВА, россияне нанесли удары по городу около 9 утра.
Захватчики повредили здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещения второй городской больницы и Укртелекома.
Кириленко подчеркнул, что очередной удар по городу, который не находится непосредственно на линии фронта, в который раз доказывает, что гражданским оставаться на территории области опасно.
Он призвал людей эвакуироваться, чтобы не подвергать себя опасности.
Захватчики повредили здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещения второй городской больницы и Укртелекома.
Кириленко подчеркнул, что очередной удар по городу, который не находится непосредственно на линии фронта, в который раз доказывает, что гражданским оставаться на территории области опасно.
Он призвал людей эвакуироваться, чтобы не подвергать себя опасности.
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