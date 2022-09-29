Армия рф нанесла ракетный удар по Краматорску, есть погибшие

15:34 29 сентября Киев, Украина

В результате ракетного обстрела рф города Крамоторск в Донецкой области 11 человек получили ранения.



Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Одиннадцать раненых гражданских – таковы последствия обстрела российскими оккупантами Краматорска" ,- отметил он.

По словам главы ОВА, россияне нанесли удары по городу около 9 утра.



Захватчики повредили здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещения второй городской больницы и Укртелекома.



Кириленко подчеркнул, что очередной удар по городу, который не находится непосредственно на линии фронта, в который раз доказывает, что гражданским оставаться на территории области опасно.



Он призвал людей эвакуироваться, чтобы не подвергать себя опасности.