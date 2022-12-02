Армия рф нанесла артиллерийские удары по Днепропетровской области 

Оккупанты ночью выпустили около 40 снарядов из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области, Никополю и Марганцу.
Об этом 2 декабря сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Масштабы разрушений из-за ночных артобстрелов выясняются.
09:12 02 декабря Киев, Украина
Оккупанты ночью выпустили около 40 снарядов из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области, Никополю и Марганцу.
Об этом 2 декабря сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Масштабы разрушений из-за ночных артобстрелов выясняются.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии