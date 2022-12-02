Армия рф нанесла артиллерийские удары по Днепропетровской области 

Оккупанты ночью выпустили около 40 снарядов из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области, Никополю и Марганцу.

Об этом 2 декабря сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не дают покоя Никопольскому району. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину. Выпустили по ним около 40 снарядов", - отметил он.