Армия рф накрыла огнем Никопольский район

Ночью 12 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что под огонь попала Марганецкая община - на ее территорию прилетели около десятка вражеских снарядов.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что под огонь попала Марганецкая община - на ее территорию прилетели около десятка вражеских снарядов.
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