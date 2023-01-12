Армия рф накрыла огнем Никопольский район

09:49 12 января Киев, Украина

Ночью 12 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он уточнил, что под огонь попала Марганецкая община - на ее территорию прилетели около десятка вражеских снарядов.
 
"Люди уцелели. Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба выясняются", - добавил глава ОВА.