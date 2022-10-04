Армия рф атаковала Харьковщину
08:42 04 октября Киев, Украина
Ночью 4 октября войска рф нанесли ракетные удары по Харькову, есть жертва.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"После полуночи одна ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно - пострадавших нет. В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия. К сожалению, погибла 46-летняя женщина", - уточнил он.
Синегубов добавил, что на местах атак работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов.
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