Арестованы российские агенты, координировавшие атаку на Киев - СБУ

10:56 27 сентября Киев, Украина





По информации следствия, задержанные предоставили российской стороне координаты для нанесения удара по столице.



Главной целью атаки со стороны россии были объекты жизнеобеспечения в Киеве, включая энергетические предприятия.



По данным следствия, два местных жителя Киева, которые работали на Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил россии (известное как гру), занимались "наведением" российских ракет на столицу. Их выявили из-за антиукраинских сообщений в социальных сетях, которые они начали распространять после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.



Далее представитель российского гру удаленно вербовал обоих мужчин и поручил им собирать разведданные на территории Киева.



Агенты выполняли указания российских спецслужб, отслеживая места базирования и передвижения украинских вооруженных сил в столичном регионе. Они также использовали своих знакомых, чтобы получить необходимую информацию, притворяясь обыденными разговорами. Специалисты по кибербезопасности из Службы безопасности Украины арестовали двух российских агентов, которые участвовали в координации воздушной атаки россии на Киев в ночь на 21 сентября текущего года.По информации следствия, задержанные предоставили российской стороне координаты для нанесения удара по столице.Главной целью атаки со стороны россии были объекты жизнеобеспечения в Киеве, включая энергетические предприятия.По данным следствия, два местных жителя Киева, которые работали на Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил россии (известное как гру), занимались "наведением" российских ракет на столицу. Их выявили из-за антиукраинских сообщений в социальных сетях, которые они начали распространять после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.Далее представитель российского гру удаленно вербовал обоих мужчин и поручил им собирать разведданные на территории Киева.Агенты выполняли указания российских спецслужб, отслеживая места базирования и передвижения украинских вооруженных сил в столичном регионе. Они также использовали своих знакомых, чтобы получить необходимую информацию, притворяясь обыденными разговорами.

Вражеские агенты также передавали своим российским "контролерам" фотографии и геолокации стратегически важных объектов в сфере энергетической инфраструктуры.



Для передачи таких сведений предатели воспользовались мессенджерами и создали несколько анонимных аккаунтов, чтобы замаскировать связь.



За каждое выполненное задание злоумышленники получали финансовое вознаграждение из россии, которое перечислялось на их банковские карты от анонимных "плательщиков".



В процессе обысков в месте жительства обоих подозреваемых были изъяты их мобильные телефоны, которые они использовали для фотографирования украинских объектов и переписки с агрессором. Также были обнаружены банковские карты, на которые российские агенты получали средства от своего "контролера" из группы.



Согласно данным Службы безопасности, обоим задержанным лицам были предъявлены обвинения по статьям 28 и 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).



В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, а им грозит пожизненное заключение.