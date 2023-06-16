Арестованы активы марченко в нефтеперевалочных предприятиях Одесской области на почти 740 млн грн

10:12 02 июня Киев, Украина





Речь идет о корпоративных правах в АО «Эксимнефтепродукт», ЧАО «Синтез Ойл», ЧАО «Синтез Транзит», ООО «Укрлоудсистем», АО По материалам СБУ наложен арест на акции оксаны марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.Речь идет о корпоративных правах в АО «Эксимнефтепродукт», ЧАО «Синтез Ойл», ЧАО «Синтез Транзит», ООО «Укрлоудсистем», АО

«Одеснефтепродукт», ЧАО «Черноморский топливный терминал» и ООО «Альбион Коммодитиз».

Жена медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 млн грн.