Арестованы активы марченко в нефтеперевалочных предприятиях Одесской области на почти 740 млн грн

По материалам СБУ наложен арест на акции оксаны марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.
Речь идет о корпоративных правах в АО «Эксимнефтепродукт», ЧАО «Синтез Ойл», ЧАО «Синтез Транзит», ООО «Укрлоудсистем», АО
Речь идет о корпоративных правах в АО «Эксимнефтепродукт», ЧАО «Синтез Ойл», ЧАО «Синтез Транзит», ООО «Укрлоудсистем», АО
«Одеснефтепродукт», ЧАО «Черноморский топливный терминал» и ООО «Альбион Коммодитиз».
Жена медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 млн грн.
Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства. Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.
Напомним, что оксана марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
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