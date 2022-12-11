Арестованная на Сардинии яхта российского миллиардера исчезла из порта

08:40 09 декабря Киев, Украина

Захваченная на Сардинии яхта российского олигарха исчезла из порта. 22-метровое судно, принадлежащее миллиардеру Дмитрию Мазепину, в последний раз видели у итальянского острова летом. Об этом пишет The Guardian.

Роскошная яхта, принадлежащая российскому олигарху, якобы арестованная в связи с санкциями ЕС, загадочным образом пропала этим летом из порта на итальянском острове Сардиния. Aldabra принадлежит Дмитрию Мазепину, миллиардеру, владельцу компании по производству минеральных удобрений и отцу бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина.

Издание сообщает, что судно стоимостью от 700 тыс. до 1 млн евро было пришвартовано в порту Ольбии и арестовано в марте, когда Мазепин был включен в санкционный список через несколько недель после начала российского вторжения в Украину. Она оставалась там до июня и исчезла за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит Мазепину.

"Мазепин знал, что он был в списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали, чтобы установить, что яхта принадлежит ему, поскольку нам нужно было расследовать цепочку владения", - сказал источник издания в отделе финансовой полиции Сардинии.

Полиция заявила, что Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана для перевозки яхты из Италии. Мазепин, компания, участвовавшая в организации плавания, и капитан, который утверждал, что не знал, что судно принадлежит олигарху, будут оштрафованы на сумму до 500 тыс. евро за незаконный вывод судна из Италии.

Это первый в Италии случай, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Италия также наложила арест на виллу, которая принадлежит Дмитрию Мазепину и его сыну-гонщику.