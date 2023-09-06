Арестован военком, разоблаченный на организации схем обогащения

Руководитель Донецкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки взят под стражу, с возможность внесения залога в размере 3 млн. гривен.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований во вторник, 8 августа.
Установлено, что в 2022 году, будучи в должности руководителя Запорожского ОТЦК и СП, должностное лицо без законных оснований направило приближенных подчиненных к боевой бригаде ВСУ якобы для выполнения боевых задач. В результате военнослужащим, не участвовавшим в боях, были начислены безосновательные выплаты в сумме 981,3 тыс. гривен.
Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.
Военкому инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.
Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.
Военкому инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.
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