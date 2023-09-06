Арестован военком, разоблаченный на организации схем обогащения

12:14 08 августа Киев, Украина

Руководитель Донецкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки взят под стражу, с возможность внесения залога в размере 3 млн. гривен.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований во вторник, 8 августа.

"По ходатайству ГБР Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководителю Донецкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки. Суд определил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен", - говорится в сообщении.