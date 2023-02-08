Арестован агент рф, который скорректировал недавние ракетные удары по Харькову

11:26 08 февраля Киев, Украина

Специалисты СБУ незамедлительно обнаружили и задержали российского агента, корректировавшего недавние ракетные удары по Харькову. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники контрразведки СБУ задержали российского агента, причастного к ракетным обстрелам Харькова 05 февраля 2023 года. В результате вражеских "прилетов" погибли мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура города. По данным следствия, корректировщиком оказался местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой. Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага. Рашисты использовали указанные локации в качестве потенциальных целей для ракетных атак. Причем после "прилетов" они ставили этому агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что СБУ задокументировала факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента, его причастность к недавним ракетным атакам на жилой дом и высшее учебное заведение Харькова, а также установили его российских кураторов, хоть агент вел коммуникацию с ним со строгим соблюдением всех мер конспирации.

"На задание предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания. Однако это не помешало его обнаружению контрразведчиками СБУ. Сотрудники спецслужбы задержали агента рф непосредственно во время выполнения очередного задания врага - сбора информации о результатах ракетных обстрелов одного из высших учебных заведений города", - отмечают в СБУ.

Задержанный уведомлен о подозрении в госизмене.