Арест женщины за шпионаж: СБУ раскрыла передачу данных о базировании ВСУ

12:34 22 августа Киев, Украина

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая передавала врагу информацию о местах базирования украинских военных в приграничных с россией районах Сумской области.



/>Женщина, жительница Сумского района, активно распространяла собственные антиукраинские сообщения в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Ее деструктивный контент привлек внимание представителей спецслужб страны-агрессора, которые впоследствии дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству.



В случае успешного выполнения вражеских задач оккупанты обещали своей соратнице "беспрепятственное" оформление российского гражданства с "перспективой" дальнейшего выезда в рф.



Для сбора развединформации женщина объезжала местность на общественном транспорте и скрыто наблюдала за украинскими объектами. Также она "втемную" использовала своих знакомых, у которых под надуманными предлогами расспрашивала "новости" о бойцах Сил обороны в приграничных районах.



Полученные сведения вражеская информаторка передавала рашистам с подробным описанием через мессенджер.



Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности в пользу рф.



Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "Измена государству" и "Разглашение государственной тайны".



Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.