Арест в Афинах: гражданин Украины подозревается в хищении 43 млн гривен

18:22 15 ноября Киев, Украина

В Афинах задержали гражданина Украины, который подозревается в хищении средств в размере 43 миллиона гривен, предназначенных для Министерства обороны Украины.



Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 15 ноября,.



Задержание произошло 13 ноября.



По версии следствия, подозреваемый в сговоре с соучастниками, использовал средства, полученные организацией с ограниченной ответственностью в качестве предварительной оплаты по контрактам с Минобороны Украины на закупку военных товаров. Деньги были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за услуги, которые якобы были предоставлены.



Преступление совершено в период с 2 марта по 10 мая 2022 года, когда подозреваемый занимал должность директора компании. Решением Апелляционного суда Афин в отношении него применено временное заключение. Запрос на его арест и временное задержание был отправлен Греции 6 ноября 2023 года, и также был направлен запрос Интерполу для публикации красного оповещения.



В настоящее время готовятся необходимые документы для запроса об экстрадиции подозреваемого украинским властям для возбуждения уголовного дела.