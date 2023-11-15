Арест в Афинах: гражданин Украины подозревается в хищении 43 млн гривен

В Афинах задержали гражданина Украины, который подозревается в хищении средств в размере 43 миллиона гривен, предназначенных для Министерства обороны Украины.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 15 ноября,.
Задержание произошло 13 ноября.
По версии следствия, подозреваемый в сговоре с соучастниками, использовал средства, полученные организацией с ограниченной ответственностью в качестве предварительной оплаты по контрактам с Минобороны Украины на закупку военных товаров. Деньги были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за услуги, которые якобы были предоставлены.
Преступление совершено в период с 2 марта по 10 мая 2022 года, когда подозреваемый занимал должность директора компании. Решением Апелляционного суда Афин в отношении него применено временное заключение. Запрос на его арест и временное задержание был отправлен Греции 6 ноября 2023 года, и также был направлен запрос Интерполу для публикации красного оповещения.
В настоящее время готовятся необходимые документы для запроса об экстрадиции подозреваемого украинским властям для возбуждения уголовного дела.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 15 ноября,.
Задержание произошло 13 ноября.
По версии следствия, подозреваемый в сговоре с соучастниками, использовал средства, полученные организацией с ограниченной ответственностью в качестве предварительной оплаты по контрактам с Минобороны Украины на закупку военных товаров. Деньги были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за услуги, которые якобы были предоставлены.
Преступление совершено в период с 2 марта по 10 мая 2022 года, когда подозреваемый занимал должность директора компании. Решением Апелляционного суда Афин в отношении него применено временное заключение. Запрос на его арест и временное задержание был отправлен Греции 6 ноября 2023 года, и также был направлен запрос Интерполу для публикации красного оповещения.
В настоящее время готовятся необходимые документы для запроса об экстрадиции подозреваемого украинским властям для возбуждения уголовного дела.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии