Арабатская стрелка: Взрыв во дворе главы сельсовета

11:48 10 Июль Киев, Украина

Сегодня, в ночь на 10 июля 2020 года, на Арабатской Стрелке в домашнем дворе главы Стрелковского сельского совета Александра Пономарева произошел взрыв.

От силы взрыва проснулись соседи и сработала сигнализация на автомобилях. В результате происшествия никто не пострадал.

Информацию подтвердили в отделе полиции.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводятся следственно-оперативные действия.

По предварительной информации во двор руководителя органа местного самоуправления бросили взрывпакет.