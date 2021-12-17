Арабатская стрелка: Взрыв во дворе главы сельсовета

Сегодня, в ночь на 10 июля 2020 года, на Арабатской Стрелке в домашнем дворе главы Стрелковского сельского совета Александра Пономарева произошел взрыв.
От силы взрыва проснулись соседи и сработала сигнализация на автомобилях. В результате происшествия никто не пострадал.
Информацию подтвердили в отделе полиции.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводятся следственно-оперативные действия.
По предварительной информации во двор руководителя органа местного самоуправления бросили взрывпакет.
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