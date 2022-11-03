Апелляционный суд подтвердил десятилетний приговор российскому танкисту, расстрелявшему многоэтажку в Чернигове

16:06 03 ноября Киев, Украина





Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Куликова обвиняли в обстреле многоквартирного жилого дома по улице Рапопорта на северной окраине Чернигова 26 февраля текущего года.



В ходе допроса в суде он рассказал, что понимал, что стреляет по гражданскому объекту. Приказ ему отдал командир, якобы увидевший там РПГ. Черниговский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции для российского оператора-наводчика воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии вооруженных сил россии Михаила Куликова. Он проведет за решеткой 10 лет.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.Куликова обвиняли в обстреле многоквартирного жилого дома по улице Рапопорта на северной окраине Чернигова 26 февраля текущего года.В ходе допроса в суде он рассказал, что понимал, что стреляет по гражданскому объекту. Приказ ему отдал командир, якобы увидевший там РПГ.

"Все делалось быстро, на автоматизме. Как со страхом. Было страшно за себя, за экипаж. И вот так я сделал выстрел”, – сказал на одном из заседаний россиянин.

Командира, о котором рассказывал Куликов, к моменту начала суда обменяли, однако в разговоре с блогером Владимиром Золкиным он отрицал, что его танки стреляли по людям или жилым домам.



Куликова также обязали компенсировать судебные издержки в размере 26 600 гривен.



Правозащитники критиковали приговор Куликову. Так, комментируя решение суда, правозащитник Владимир Яворский отмечал, что оно является вторым после приговора российскому военному Вадиму Шишимарину, а также "плохим решением, не учитывающим международные стандарты и формирующими ложные национальные стандарты правосудия по международным преступлениям".



Он напоминал, что, согласно международному праву, военные обладают иммунитетом от уголовного и иного преследования за убийства или повреждения собственности, совершенные во время вооруженного конфликта, кроме совершения международных преступлений.



В то же время в деле Куликова, по словам правозащитника, практически нет оценки, могли ли военные рассматривать этот дом как военный объект из-за его использования военными, а это ключевой вопрос для осуждения за нарушение законов и обычаев войны.

"Именно поэтому пленных нельзя судить, кроме как за такие тяжкие международные преступления. Международным преступлением при данных обстоятельствах можно считать, если доказать, что человек осознанно с намерением стрелял по гражданскому объекту, то есть дома, и там не было никаких военных… Такие суды могут иметь плохое продолжение для судьбы украинских пленных, поскольку рф теперь может решить судить всех украинских пленных. Конечно, можно сказать, что они и так это собирались сделать, но Украина все-таки обменяла на сегодняшний день сотни украинцев из плена без судов, – считает Яворский.