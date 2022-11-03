Апелляционный суд подтвердил десятилетний приговор российскому танкисту, расстрелявшему многоэтажку в Чернигове

Черниговский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции для российского оператора-наводчика воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии вооруженных сил россии Михаила Куликова. Он проведет за решеткой 10 лет.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Куликова обвиняли в обстреле многоквартирного жилого дома по улице Рапопорта на северной окраине Чернигова 26 февраля текущего года.
В ходе допроса в суде он рассказал, что понимал, что стреляет по гражданскому объекту. Приказ ему отдал командир, якобы увидевший там РПГ.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Куликова обвиняли в обстреле многоквартирного жилого дома по улице Рапопорта на северной окраине Чернигова 26 февраля текущего года.
В ходе допроса в суде он рассказал, что понимал, что стреляет по гражданскому объекту. Приказ ему отдал командир, якобы увидевший там РПГ.
Командира, о котором рассказывал Куликов, к моменту начала суда обменяли, однако в разговоре с блогером Владимиром Золкиным он отрицал, что его танки стреляли по людям или жилым домам.
Куликова также обязали компенсировать судебные издержки в размере 26 600 гривен.
Правозащитники критиковали приговор Куликову. Так, комментируя решение суда, правозащитник Владимир Яворский отмечал, что оно является вторым после приговора российскому военному Вадиму Шишимарину, а также "плохим решением, не учитывающим международные стандарты и формирующими ложные национальные стандарты правосудия по международным преступлениям".
Он напоминал, что, согласно международному праву, военные обладают иммунитетом от уголовного и иного преследования за убийства или повреждения собственности, совершенные во время вооруженного конфликта, кроме совершения международных преступлений.
В то же время в деле Куликова, по словам правозащитника, практически нет оценки, могли ли военные рассматривать этот дом как военный объект из-за его использования военными, а это ключевой вопрос для осуждения за нарушение законов и обычаев войны.
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