Антоновка под огнем: разрушения и пострадавшие

Во вторник, 3 октября, российские оккупанты нанесли авиационный удар по поселку Антоновка в Херсонской области. По предварительным данным, инцидент привел к гибели одного человека и ранению пятерых местных жителей.
В результате авиаудара по Антоновке произошли разрушения жилых домов, и сейчас уточняется информация о возможных людях, находящихся под завалами.
Оперативный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что смертельные ранения получил 69-летний мужчина, находившийся в гараже в момент удара. Также в результате инцидента были травмированы три женщины в возрасте 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина. Все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте происшествия.
В результате авиаудара по Антоновке произошли разрушения жилых домов, и сейчас уточняется информация о возможных людях, находящихся под завалами.
Оперативный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что смертельные ранения получил 69-летний мужчина, находившийся в гараже в момент удара. Также в результате инцидента были травмированы три женщины в возрасте 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина. Все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте происшествия.
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