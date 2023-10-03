Антоновка под огнем: разрушения и пострадавшие

16:55 03 октября Киев, Украина

Во вторник, 3 октября, российские оккупанты нанесли авиационный удар по поселку Антоновка в Херсонской области. По предварительным данным, инцидент привел к гибели одного человека и ранению пятерых местных жителей.

В результате авиаудара по Антоновке произошли разрушения жилых домов, и сейчас уточняется информация о возможных людях, находящихся под завалами.

Оперативный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что смертельные ранения получил 69-летний мужчина, находившийся в гараже в момент удара. Также в результате инцидента были травмированы три женщины в возрасте 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина. Все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте происшествия.