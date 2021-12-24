Антимонопольный комитет оштрафовал «Киевтеплоэнерго» почти на 2 млн грн

10:35 24 Декабрь Киев, Украина

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" на 1,95 млн грн.





Соответствующее решение 23 декабря 2021 приняла Временная административная коллегия Антимонопольного комитета.



Согласно сообщению, «Киевтеплоэнерго» оштрафовано за предоставление информации в неполном объеме по требованию Северного межобластного отделения АМКУ.



Информация необходима была АМКУ в рамках оценки выполнения предоставленных ранее предприятию рекомендаций по осуществлению перерасчета за теплоснабжение в Киеве.



«Киевтеплоэнерго» сообщило АМКУ, что сделало перерасчет потребителям следующим образом: Об этом сообщает пресс-служба АМКУ Соответствующее решение 23 декабря 2021 приняла Временная административная коллегия Антимонопольного комитета.Согласно сообщению, «Киевтеплоэнерго» оштрафовано за предоставление информации в неполном объеме по требованию Северного межобластного отделения АМКУ.Информация необходима была АМКУ в рамках оценки выполнения предоставленных ранее предприятию рекомендаций по осуществлению перерасчета за теплоснабжение в Киеве.«Киевтеплоэнерго» сообщило АМКУ, что сделало перерасчет потребителям следующим образом:

в сторону уменьшения – на 61 млн грн;

в сторону увеличения – на 103,1 млн грн.

«Для установления того, действительно ли рекомендации Северному МТВ привели к дополнительным начислениям, причиной ли является некорректное выполнение рекомендаций, отделение направило дополнительное требование о предоставлении информации. Однако коммунальное предприятие предоставило запрашиваемую информацию не в полном объеме и не в установленный срок. Это нарушение предусмотрено пунктом 14 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» и наказывается штрафом. Также «Киевтеплоэнерго» должно выполнить требование Северного межобластного отделения АМКУ по предоставлению полной информации», – говорится в сообщении АМКУ.