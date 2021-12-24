Антимонопольный комитет оштрафовал «Киевтеплоэнерго» почти на 2 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" на 1,95 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Соответствующее решение 23 декабря 2021 приняла Временная административная коллегия Антимонопольного комитета.
Согласно сообщению, «Киевтеплоэнерго» оштрафовано за предоставление информации в неполном объеме по требованию Северного межобластного отделения АМКУ.
Информация необходима была АМКУ в рамках оценки выполнения предоставленных ранее предприятию рекомендаций по осуществлению перерасчета за теплоснабжение в Киеве.
«Киевтеплоэнерго» сообщило АМКУ, что сделало перерасчет потребителям следующим образом:
Соответствующее решение 23 декабря 2021 приняла Временная административная коллегия Антимонопольного комитета.
Согласно сообщению, «Киевтеплоэнерго» оштрафовано за предоставление информации в неполном объеме по требованию Северного межобластного отделения АМКУ.
Информация необходима была АМКУ в рамках оценки выполнения предоставленных ранее предприятию рекомендаций по осуществлению перерасчета за теплоснабжение в Киеве.
«Киевтеплоэнерго» сообщило АМКУ, что сделало перерасчет потребителям следующим образом:
- в сторону уменьшения – на 61 млн грн;
- в сторону увеличения – на 103,1 млн грн.
«Для установления того, действительно ли рекомендации Северному МТВ привели к дополнительным начислениям, причиной ли является некорректное выполнение рекомендаций, отделение направило дополнительное требование о предоставлении информации. Однако коммунальное предприятие предоставило запрашиваемую информацию не в полном объеме и не в установленный срок. Это нарушение предусмотрено пунктом 14 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» и наказывается штрафом. Также «Киевтеплоэнерго» должно выполнить требование Северного межобластного отделения АМКУ по предоставлению полной информации», – говорится в сообщении АМКУ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии