Англичанин выпил бутылку виски залпом и умер

О пользе и вреде алкоголя идут давние споры. Конечно, вопрос не только в качестве, но и в количестве выпитого напитка. Курьезный и одновременно печальный случай произошел с любителем алкогольных возлияний из британского графства Дорсет. По сообщению издания DailyMirror, полный сил мужчина залпом выпил бутылку виски, после чего скончался из-за алкогольной интоксикации.

Сообщается, что 30-летний Сэмюэл Дэвис пристрастился к алкоголю после смерти матери в 2016-м году.

“Мужчина возвращался домой от друга. В гостях он выпил две бутылки пива и бутылку виски. Затем Дэвис купил еще одну бутылку виски объемом 0,7 литра. Англичанин выпил ее залпом всего лишь за 5 секунд. В таком состоянии его посадили в машину отчима. Позже тот обнаружил, что пасынок не подает признаков жизни”, - говорится в статье.

После неудачной попытки реанимировать мужчину на месте приехавшие на вызов врачи забрали его в больницу. Там он скончался вечером того же дня. На 100 миллилитров его крови приходилось 609 микрограммов алкоголя - эти значения в семь раз превышают разрешенный в Великобритании для водителей лимит.

По факту смерти мужчины до сих пор идет разбирательство. По официальной версии, Дэвис умер оттого, что в его крови содержалось превышающая предельную концентрация алкоголя, несовместимая с жизнью.

Эксперт, расследующий смерть Дэвиса, признался, что никогда в жизни не видел такого количества спиртного в организме человека.

Напомним, на Подоле в Киеве двухлетняя девочка отравилась алкоголем и была госпитализирована.

Также сообщалось, что в Кривом Роге 10-летний мальчик и его 11-летняя сестра попали в реанимацию с диагнозом сильное алкогольное опьянение.