АМКУ оштрафовал аптеку за препарат "Антикоронавирус"

Одна из аптек, продававшая и производившая препарат против Covid-19, под названием "Антикоронавирус", была оштрафована на 30 000 грн.
Об этом сообщил глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий. Препарат рекламировался и продавался как средство против коронавируса еще с весны этого года.
По его информации, был проведен опрос, который показал: у 76,8% респондентов возникает впечатление, что препарат имеет профилактические и / или лечебные свойства.
Чиновник не уточнил, исходя из чего в АМКУ составили именно такую сумму штрафа и сколько его респондентов купили этот "Антикоронавирус", как и не рассказал, что конкретно входит в состав продаваемого препарата.
Чиновник не уточнил, исходя из чего в АМКУ составили именно такую сумму штрафа и сколько его респондентов купили этот "Антикоронавирус", как и не рассказал, что конкретно входит в состав продаваемого препарата.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии