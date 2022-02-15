АМКУ оштрафовал аптеку за препарат "Антикоронавирус"

18:32 24 Сентябрь Киев, Украина

Одна из аптек, продававшая и производившая препарат против Covid-19, под названием "Антикоронавирус", была оштрафована на 30 000 грн.

Об этом сообщил глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий. Препарат рекламировался и продавался как средство против коронавируса еще с весны этого года.

"Волна возмущения появлением этого "препарата" прокатилась в соцсетях еще в марте, мы взялись за расследование тогда же. Конечно, лекарств от Covid-19 не было тогда в природе, нет до сих пор. А препараты под названием "Антикоронавирус" есть", – отметил Хмельницкий.

По его информации, был проведен опрос, который показал: у 76,8% респондентов возникает впечатление, что препарат имеет профилактические и / или лечебные свойства.



Чиновник не уточнил, исходя из чего в АМКУ составили именно такую сумму штрафа и сколько его респондентов купили этот "Антикоронавирус", как и не рассказал, что конкретно входит в состав продаваемого препарата.