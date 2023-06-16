Cамая крупная взятка в истории Украины: САП передала в суд дело Насирова

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и его бывшего советника, которым инкриминируют получение более 722 млн. грн. взятки от бизнесмена Олега Бахматюка.
Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП.
В НАБУ отметили, что это самая большая задокументированная неправомерная выгода в истории Украины.
Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП.
В НАБУ отметили, что это самая большая задокументированная неправомерная выгода в истории Украины.
По данным следствия, предоставление и получение взятки в иностранной валюте (5,5 млн. долларов США и 21 млн. евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом.
В НАБУ напомнили, что расследование началось еще в 2017 году. Но из-за того, что уплата неправомерной выгоды производилась путем перечисления средств между компаниями-нерезидентами с использованием счетов в зарубежных банковских учреждениях, она требовала времени и коммуникации с компетентными органами других стран.
В НАБУ напомнили, что расследование началось еще в 2017 году. Но из-за того, что уплата неправомерной выгоды производилась путем перечисления средств между компаниями-нерезидентами с использованием счетов в зарубежных банковских учреждениях, она требовала времени и коммуникации с компетентными органами других стран.
Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его советника – по ч. 5 ст. 27 , ч. 4 ст. 368 УК Украины.
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