Cамая крупная взятка в истории Украины: САП передала в суд дело Насирова

14:29 24 мая Киев, Украина





Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины



В НАБУ отметили, что это самая большая задокументированная неправомерная выгода в истории Украины. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и его бывшего советника, которым инкриминируют получение более 722 млн. грн. взятки от бизнесмена Олега Бахматюка.Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП.В НАБУ отметили, что это самая большая задокументированная неправомерная выгода в истории Украины.

"Установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 3,2 млрд грн", - сообщили в САП.

По данным следствия, предоставление и получение взятки в иностранной валюте (5,5 млн. долларов США и 21 млн. евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом.



В НАБУ напомнили, что расследование началось еще в 2017 году. Но из-за того, что уплата неправомерной выгоды производилась путем перечисления средств между компаниями-нерезидентами с использованием счетов в зарубежных банковских учреждениях, она требовала времени и коммуникации с компетентными органами других стран.

"За время расследования для сбора доказательств заграницей о получении неправомерной выгоды было направлено более 10 запросов о международной правовой помощи в четыре юрисдикции (Латвия, Швейцария, Британские Виргинские Острова, США)", — отметили в НАБУ.

Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его советника – по ч. 5 ст. 27 , ч. 4 ст. 368 УК Украины.