Алешки на 90% затоплены после подрыва ГЭС: оккупанты запрещают эвакуацию

На данный момент почти весь город Алешки, который временно оккупирован, оказался под водой на 90% после взрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.
Однако, несмотря на катастрофическую ситуацию, оккупанты отказываются организовывать эвакуацию и не позволяют местным жителям покинуть город самостоятельно.
Об этом рассказал Евгений Рищук, городской голова Олешек, в интервью вчера вечером.
По его словам, дома в Алешках затоплены почти под саму крышу, а уровень воды на улицах достигает трех метров.
Однако, несмотря на катастрофическую ситуацию, оккупанты отказываются организовывать эвакуацию и не позволяют местным жителям покинуть город самостоятельно.
Об этом рассказал Евгений Рищук, городской голова Олешек, в интервью вчера вечером.
По его словам, дома в Алешках затоплены почти под саму крышу, а уровень воды на улицах достигает трех метров.
Рищук также отметил, что прилив продолжается, но с учетом того, что уровень воды в Новой Каховке начал снижаться, ожидается, что уровень в Алешках также уменьшится через сутки или двое.
Мэр также сообщил, что оккупационные силы россии ничего не предпринимают, чтобы спасти людей, находящихся в затопленных Алешках, и не позволяют гражданам, желающим покинуть территорию, делать это самостоятельно.
После захвата российскими войсками в населенном пункте осталось проживать около 8 тысяч человек, что составляет примерно 20% от исходного населения, которое составляло 40 тысяч человек до оккупации.
По словам Рищука, в Херсонской области уже есть населенные пункты, которые полностью затоплены.
По данным мэра, Подстепное и Песчановка затоплены на 50%, а Казачьи Лагери - на 10%.
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