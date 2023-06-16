Алешки на 90% затоплены после подрыва ГЭС: оккупанты запрещают эвакуацию

09:56 08 июня Киев, Украина





Однако, несмотря на катастрофическую ситуацию, оккупанты отказываются организовывать эвакуацию и не позволяют местным жителям покинуть город самостоятельно.



Об этом рассказал Евгений Рищук, городской голова Олешек, в интервью вчера вечером.



По его словам, дома в Алешках затоплены почти под саму крышу, а На данный момент почти весь город Алешки, который временно оккупирован, оказался под водой на 90% после взрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.Однако, несмотря на катастрофическую ситуацию, оккупанты отказываются организовывать эвакуацию и не позволяют местным жителям покинуть город самостоятельно.Об этом рассказал Евгений Рищук, городской голова Олешек, в интервью вчера вечером.По его словам, дома в Алешках затоплены почти под саму крышу, а уровень воды на улицах достигает трех метров.

"Около 90% территории Алешек оказалось затопленным, возможно, даже немного больше. Практически нет места, где можно укрыться от воды в этом городе", - сообщил мэр.



Рищук также отметил, что прилив продолжается, но с учетом того, что уровень воды в Новой Каховке начал снижаться, ожидается, что уровень в Алешках также уменьшится через сутки или двое.

"Вопрос лишь в том, полностью ли вода отступит или она просто снизится. В настоящее время уровень воды в городе составляет 2-3 метра. Дома уже почти полностью затоплены. Более того, город Алешки находится на низине, поэтому уровень воды там достигает четырех метров. Ситуация с наводнением крайне тяжелая", - подчеркнул городской голова.



Мэр также сообщил, что оккупационные силы россии ничего не предпринимают, чтобы спасти людей, находящихся в затопленных Алешках, и не позволяют гражданам, желающим покинуть территорию, делать это самостоятельно.

"Мне пишут и звонят люди из некоторых населенных пунктов, что россияне не разрешают жителям, желающим уехать, покидать территорию. Поэтому люди вынуждены сидеть на крышах с прошлой ночи. Кроме того, когда оккупанты пришли в город и села, они изъяли все плавсредства у населения. Так что найти лодку стало проблемой", - отметил Рищук.



После захвата российскими войсками в населенном пункте осталось проживать около 8 тысяч человек, что составляет примерно 20% от исходного населения, которое составляло 40 тысяч человек до оккупации.



По словам Рищука, в Херсонской области уже есть населенные пункты, которые полностью затоплены.

"Сегодня (7 июня) есть населенные пункты, которые затоплены на 100%, есть населенные пункты, где наводнение достигло 10%. А в тех, что находятся дальше за рекой, практически нет ничего", - сообщил мэр.



По данным мэра, Подстепное и Песчановка затоплены на 50%, а Казачьи Лагери - на 10%.