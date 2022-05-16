Активы русского олигарха Фридмана арестованы

18:26 16 мая Киев, Украина

Фридман и управляемые бизнесмены использовали банк для того, что бы выводить средства из санкций.

Арестованы активы компаний российского олигарха Михаила Фридмана в Альфа-банке на более чем на 12,4 млрд грн. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в Альфа-банке, которые уже готовились к выводу в Россию. При этом с легализацией особо не "заморачивались". Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", - пишет генпрокурор.

Сообщается, что движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения.

"Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из возможных санкций и других принудительных мер. Однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд. прокуратурой, БЭБ и ДСР Нацпола во взаимодействии с Госфинмониторингом, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины", - отмечает Венедиктова.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины лишил российских акционеров контроля над Альфа-банк Украина. Речь идет о российских бизнесменах Михаиле Фридмане и Петре Авене.