Активное извержение вулкана на острове Сент-Винсент. Эвакуация тысяч людей

08:13 10 Апрель Киев, Украина

В последнее время все чаще звучат сообщения об извержении вулканов, причем давно спящих. Вот и на острове Сент-Винсент, что расположен в Карибском море, в конце прошлого года «ожил» один из древнейших вулканов Суфриер. Как сообщила британская служба ВВС, на текущей неделе вулкан начал активно извергаться.

Отмечается, что Суфриер в последние дни выбросил темные шлейфы пепла на шесть километров в воздух и в четверг вечером на вулкане стала видна лава.

По словам сейсмологов из Университета Вест-Индии, происходит "взрывное извержение".

В связи с этим премьер-министр страны Ральф Гонсалвес призвал более 16 тысяч жителей опасных зон срочно эвакуироваться. Людей отправляют на круизные лайнеры, а также в безопасные части острова.

Напомним, три дня назад Кабмин Украины утвердил безвиз с Сент-Винсент и Гренадины. Соглашение дает возможность осуществления безвизовых поездок гражданами государств сроком на 90 дней в течение полугода.