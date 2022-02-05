Акт самосожжения в Беларуси

Днем возле здания милиции в городе Смолевичи, Беларусь, мужчина облил себя горючим и поджег.

После этого самоубийца стал сбрасывать с себя горящую одежду и звать на помощь. Вскоре из здания РОВД выбежал сотрудник с огнетушителем и погасил пламя.



Никаких заявлений при этом мужчина не делал, однако очевидцы связывают его поступок с протестом против репрессий в отношении мирных антиправительственных демонстрантов.



Сейчас он находится в реанимации – у него ожоги 90% тела.



Официальных комментариев также пока нет.



Место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Здесь лежат остатки одежды и обувь мужчины.

"Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда.

Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли", - рассказал очевидец.