Акт самосожжения в Беларуси

Днем возле здания милиции в городе Смолевичи, Беларусь, мужчина облил себя горючим и поджег.
После этого самоубийца стал сбрасывать с себя горящую одежду и звать на помощь. Вскоре из здания РОВД выбежал сотрудник с огнетушителем и погасил пламя.
Никаких заявлений при этом мужчина не делал, однако очевидцы связывают его поступок с протестом против репрессий в отношении мирных антиправительственных демонстрантов.
Сейчас он находится в реанимации – у него ожоги 90% тела.
Официальных комментариев также пока нет.
Место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Здесь лежат остатки одежды и обувь мужчины.
Никаких заявлений при этом мужчина не делал, однако очевидцы связывают его поступок с протестом против репрессий в отношении мирных антиправительственных демонстрантов.
Сейчас он находится в реанимации – у него ожоги 90% тела.
Официальных комментариев также пока нет.
Место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Здесь лежат остатки одежды и обувь мужчины.
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