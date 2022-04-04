Акции протеста в Сумах: предприниматели против карантинных ограничений

11:51 09 ноября Киев, Украина

Сегодня утром в центре Сум на акцию протеста собрались местные предприниматели, главной нотой недовольства собравшихся было ужесточение карантинных ограничений. Дополнительно протестующие бизнесмены требовали отмену введения кассовых аппаратов.



Люди ходят по пешеходному переходу. Движение по улице остановлено. Полиция разворачивает автомобили, которые не успели проехать.

Предприниматели собрались у фонтана Садко в центре Сум. Они держат плакаты и флажки с надписями "Save ФОП", "Требуем сохранить бизнес", "Экономика там, где бизнес", "Хотим работать, а не попрошайничать".



На акцию пришли, по информации полиции, более 700 человек, среди них предприниматели, которые протестуют против карантинных ограничений, и те представители бизнеса, которые выступают против введения кассовых аппаратов.



Экс-глава Сумского облсовета, участник войны с российскими оккупантами Семен Салатенко на странице в сети Facebook заявил, что это самая массовая акция протеста за последние месяцы, а также опубликовал требования протестующих.



Требования таковы:



- отмена ввода РРО (кассовых аппаратов для малого бизнеса);

- отмена "карантина выходного дня";

- прекратить "кошмарить бизнес" в условиях карантина", - говорится в сообщении.