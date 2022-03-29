Акции протеста в Киеве: полиция усиливает меры безопасности

12:08 03 ноября Киев, Украина

В столице возле КСУ и Верховной Рады проходят акции протеста, работники структурных подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Также в пресс-службе сообщили, что организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции.

"В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - добавили в полиции.

Как информируют СМИ, под парламент вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.



Здесь же устроили протест владельцы «евроблях», которые требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступной растаможке №3704-3706.



А под КСУ проходят акции протеста в защиту языкового закона, его суд планирует рассмотреть в закрытом режиме.

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.