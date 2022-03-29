Акции протеста в Киеве: полиция усиливает меры безопасности

В столице возле КСУ и Верховной Рады проходят акции протеста, работники структурных подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Также в пресс-службе сообщили, что организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции.
Как информируют СМИ, под парламент вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
Здесь же устроили протест владельцы «евроблях», которые требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступной растаможке №3704-3706.
А под КСУ проходят акции протеста в защиту языкового закона, его суд планирует рассмотреть в закрытом режиме.
Здесь же устроили протест владельцы «евроблях», которые требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступной растаможке №3704-3706.
А под КСУ проходят акции протеста в защиту языкового закона, его суд планирует рассмотреть в закрытом режиме.
Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
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