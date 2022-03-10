Ахтырка на Сумщине попала под авиаудары оккупантов - фото

10:47 10 Март Киев, Украина

Российская вражеская авиация снова после наступления ночи ударила по жилым кварталам окрестностей Сум и г. Ахтырка бомбами.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.



Инфраструктура города полностью уничтожена. Человеческие жертвы подсчитываются.

"Российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и деревню Бытица. Удар был около 00:40. Подробности уточняются", — написал он.

Также российская авиация снова бомбила жилые кварталы Ахтырки. Авиаудар произошел около 00.30 10 марта.