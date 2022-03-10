Ахтырка на Сумщине попала под авиаудары оккупантов - фото

Российская вражеская авиация снова после наступления ночи ударила по жилым кварталам окрестностей Сум и г. Ахтырка бомбами.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
Инфраструктура города полностью уничтожена. Человеческие жертвы подсчитываются.
Инфраструктура города полностью уничтожена. Человеческие жертвы подсчитываются.
Также российская авиация снова бомбила жилые кварталы Ахтырки. Авиаудар произошел около 00.30 10 марта.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии