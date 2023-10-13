Агрессоры сбросили четыре авиабомбы на одно село в Херсонской области

11:33 13 октября Киев, Украина

В ночное время российские оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомб на село в Херсонской области.



Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, в ходе телемарафона.