Агрессоры сбросили четыре авиабомбы на одно село в Херсонской области
11:33 13 октября Киев, Украина
В ночное время российские оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомб на село в Херсонской области.
Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, в ходе телемарафона.
"Российские военные нанесли удары по населенным пунктам в Херсонской области, атакуя жилые районы и агропромышленный комплекс. Они сбросили по четыре управляемых авиабомбы на одно село. Это является значительной атакой, так как управляемые авиабомбы обладают огромной разрушительной силой, эквивалентной килограммам тротила. Такие сбросы идентифицируют как разрушение здания", - сказала Гуменюк.
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