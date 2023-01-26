Агрессоры ночью попали в объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области

10:41 26 января Киев, Украина

В ночь на 26 января войска рф попали в объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.

В администрации рассказали, что этой ночью оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Павловской общине Запорожского района. По предварительным данным, применялись ракеты С-300.
 
"Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры", - отметили в ОВА.