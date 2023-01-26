Агрессоры ночью попали в объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области

В ночь на 26 января войска рф попали в объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.
В администрации рассказали, что этой ночью оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Павловской общине Запорожского района. По предварительным данным, применялись ракеты С-300.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.
В администрации рассказали, что этой ночью оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Павловской общине Запорожского района. По предварительным данным, применялись ракеты С-300.
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