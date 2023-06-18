Агрессоры на Луганщине отказывают в гумпомощи мирным жителям - ОВА

11:34 18 июня Киев, Украина

Во временно оккупированном городе Рубежном Луганской области, находящемся под оккупацией российских войск, захватчики угрожают не предоставлять гуманитарную помощь тем местным жителям, которые, по их мнению, "не заслуживают" этой помощи.



Информацию об этом распространила Луганская областная военная администрация в своем официальном сообщении в Facebook.



Оккупанты не в состоянии восстановить разрушенное жилье и инфраструктуру, создать новые рабочие места, кроме тех, которые уже существовали в коммунальной сфере до оккупации.



Вместо выплаты денежных компенсаций, работникам выдают гуманитарную помощь. Однако в последнее время российские военные начали указывать, что продуктовые наборы нужно "заслужить", иначе жители города получат их в последний раз, как отмечается в сообщении военной администрации.



Такая же ситуация и с пенсионерами, которым приходится непрерывно доказывать захватчикам свою нужду в продовольствии, подчеркивает областная администрация.



Согласно сообщению, населенные пункты Стельмаховка, Невское, Белогоровка и Новоселовское подвергались обстрелам из минометов и артиллерии со стороны вражеских сил в течение 17 июня.



Противник не прекращает попыток продвинуться в направлении Новоселовского и Белогоровки, активно действуя вблизи этих населенных пунктов. Однако все его атаки были успешно отражены украинскими военными.



Враг уже неоднократно совершал ротацию и усиление своих войск в Луганской области, но новые подразделения не способствуют продвижению вперед, отмечает глава военной администрации Артем Лысогор.



На временно оккупированных территориях Луганской области продолжают убегать российские дезертиры. В районе Новорозсош, недалеко от населенного пункта Новопсков, начались поисковые мероприятия для задержания группы дезертиров из числа призванных на военную службу. В розыск задействованы подразделения Росгвардии, сообщает военная администрация.