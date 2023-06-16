Агрессоры атаковали Харьковщину: разрушены дома, есть раненые

В течение последних 24 часов оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах Харьковской области. Используя артиллерию, минометы и ракетное вооружение, враг наносил удары.
Один из таких ракетных ударов по селу Циркуны в Харьковском районе привел к разрушению жилого дома и ранению одного мирного жителя. В Волчанске Чугуевского района подверглись повреждениям 6 домов и хозяйственные постройки из-за вражеских обстрелов.
В Чугуеве были повреждены здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки. В поселке Казачья Лопань Харьковского района в результате артиллерийского обстрела пострадали 2 дома, автобус, а также погибли и были ранены домашние животные.
В селе Каменка Изюмского района произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого 61-летний мужчина, находившийся в своем дворе, получил ранение и был госпитализирован.
На линии соприкосновения продолжаются бои, и хотя враг попытался наступить в районе Масютовки, он потерпел поражение и вынужден был отступить. Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов выразил уверенность в Вооруженных Силах Украины и веру в победу.
Один из таких ракетных ударов по селу Циркуны в Харьковском районе привел к разрушению жилого дома и ранению одного мирного жителя. В Волчанске Чугуевского района подверглись повреждениям 6 домов и хозяйственные постройки из-за вражеских обстрелов.
В Чугуеве были повреждены здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки. В поселке Казачья Лопань Харьковского района в результате артиллерийского обстрела пострадали 2 дома, автобус, а также погибли и были ранены домашние животные.
В селе Каменка Изюмского района произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого 61-летний мужчина, находившийся в своем дворе, получил ранение и был госпитализирован.
На линии соприкосновения продолжаются бои, и хотя враг попытался наступить в районе Масютовки, он потерпел поражение и вынужден был отступить. Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов выразил уверенность в Вооруженных Силах Украины и веру в победу.
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