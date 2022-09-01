Агрессор ударил по Винницкой области ракетами "Кинжал"

Оккупанты ударили новым типом ракет по Виннице.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
Как отмечается, основным носителем ракет этого типа является истребитель Миг-31, также могут применяться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.
Как отмечается, основным носителем ракет этого типа является истребитель Миг-31, также могут применяться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.
В командовании пояснили, что тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных Силах Украины средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее.
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