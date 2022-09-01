Агрессор ударил по Винницкой области ракетами "Кинжал"

14:56 08 августа Киев, Украина

Оккупанты ударили новым типом ракет по Виннице.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



Как отмечается, основным носителем ракет этого типа является истребитель Миг-31, также могут применяться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

"Это самый новый тип ракет, которые имеет на вооружении россия. После принятия на вооружение в 2018 году, их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/час. После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч", - говорится в сообщении.



В командовании пояснили, что тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных Силах Украины средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее.