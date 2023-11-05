Агрессор совершил 100 обстрелов по Херсонской области, есть раненные и погибшие

08:49 05 ноября Киев, Украина

Под постоянными вражескими обстрелами находится правобережная Херсонщина. Как сообщил в Telegram сегодня, 5 ноября, руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, только за прошедшие сутки агрессоры совершили 100 обстрелов по Херсонской области. Погибли двое гражданских, еще шесть человек получили ранения.

В общей сложности противник произвел 474 выстрела из минометов, артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение в Херсонском районе.

Напомним, в субботу в городе Днепр прогремели мощные взрывы. Российские агрессоры попали в инфраструктурный объект, но обошлось без пострадавших.

А в Полтавской области был атакован Миргородский район. Там не обошлось без жертв среди гражданских.

Позже Воздушные силы сообщили, что были сбиты три российские ракеты Искандер-К.