Агрессор поднял в небо 14 бомбардировщиков Ту-95 - Ким
13:29 05 декабря Киев, Украина
Захватчики подняли в небо стратегические бомбардировщики
-ракетоносцы Ту-95. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким
в Telegram в понедельник, 5 декабря.
"14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю, на 6-8 меньше, чем планировали)… Ну что ж, посмотрим. Сохраняем спокойствие", – написал Ким.
В свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко подтвердил эту информацию.
"Самолеты, вероятно, направляются в сторону потенциальной зоны пусков у Каспия, сейчас пролетают Волгоград", – написал он в Telegram.
Отметим, что по состоянию на 11:50 в Украине объявлена воздушная тревога только в Луганской области.
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