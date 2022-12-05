Агрессор поднял в небо 14 бомбардировщиков Ту-95 - Ким

13:29 05 декабря Киев, Украина

Захватчики подняли в небо стратегические бомбардировщики -ракетоносцы Ту-95. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram в понедельник, 5 декабря.

"14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю, на 6-8 меньше, чем планировали)… Ну что ж, посмотрим. Сохраняем спокойствие", – написал Ким.

В свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко подтвердил эту информацию.

"Самолеты, вероятно, направляются в сторону потенциальной зоны пусков у Каспия, сейчас пролетают Волгоград", – написал он в Telegram.

Отметим, что по состоянию на 11:50 в Украине объявлена воздушная тревога только в Луганской области.