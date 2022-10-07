Агрессор обвиняет ВСУ в обстреле Курской области
08:44 07 октября Киев, Украина
В обстреле Курской области в очередной раз обвиняют Вооруженные Силы Украины. Об этом пишет губернатор области Роман Старовойт.
"В очередной раз под обстрел ВСУ
попал поселок Теткино. Зафиксировано не менее 10 прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии", - пишет Старовойт.
Сообщается также о разрушениях. Жителям поврежденных домов обещают помощь.
"Серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, здесь также поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская. Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки", - уверяет губернатор.
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