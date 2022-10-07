Агрессор обвиняет ВСУ в обстреле Курской области

Сообщается также о разрушениях. Жителям поврежденных домов обещают помощь.

"Серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, здесь также поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская. Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки", - уверяет губернатор.