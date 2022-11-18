Агрессор использовал против Украины ракеты с имитатором ядерной боеголовки

12:33 18 ноября Киев, Украина





Как пишет военный портал, ссылаясь на собственные источники, это была крылатая ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части. В одной из ракет, сбитой 17 ноября над Киевом , был имитатор ядерной боевой части. Это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в россии исчерпывается до критического показателя. Об этом сообщает Defense Express.Как пишет военный портал, ссылаясь на собственные источники, это была крылатая ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части.

"Вместо БЧ в этой ракете был "прикручен" блок, выступавший имитатором ядерной боевой части. Проще говоря - для этого удара россияне взяли как минимум одну Х-55 из своего "ядерного арсенала", "открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо этого поставили пустую "болванку", и так и отстреляли по Украине", - говорится в сообщении.



Специалисты объясняют, что обычно рф применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 - это "неядерная" модификация ракеты Х-55, переделанная под обычную боеголовку с "классической" взрывчаткой.

"А вот именно Х-55 - это советская ракета, которая в первую очередь разрабатывалась именно как носитель ядерного оружия, под так называемую "спецБЧ" (так на советском и российском военном жаргоне называется ядерная боеголовка)", - говорится в сообщении.



Эксперты обращают внимание, что обычная и ядерная боеголовка конструктивно отличаются между собой.

"Именно поэтому, похоже, у россиян так и получилось: вынуть "спецБЧ" из Х-55 они смогли, а вот зарядить туда обычную боеголовку - конструктивной возможности не было. Поэтому и применили для удара Х-55 с пустой "болванкой", - считают в Defense Express.

Эксперты объясняют, россияне могли прибегнуть к этому по нескольким причинам: чтобы выполнить очередной приказ "сверху". Поэтому в ход у них пошла и Х-55 с имитатором ядерной БЧ. Но даже такой вариант уже свидетельствует, что запас крылатых ракет в рф иссякает к отметке, критической для кремля, раз в ход пошли ракеты из "ядерного арсенала".



Еще одно возможное объяснение - россияне умышленно использовали Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны.