Агрессор использовал против Украины ракеты с имитатором ядерной боеголовки

В одной из ракет, сбитой 17 ноября над Киевом, был имитатор ядерной боевой части. Это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в россии исчерпывается до критического показателя. Об этом сообщает Defense Express.
Как пишет военный портал, ссылаясь на собственные источники, это была крылатая ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части.
Как пишет военный портал, ссылаясь на собственные источники, это была крылатая ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части.
Специалисты объясняют, что обычно рф применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 - это "неядерная" модификация ракеты Х-55, переделанная под обычную боеголовку с "классической" взрывчаткой.
Эксперты обращают внимание, что обычная и ядерная боеголовка конструктивно отличаются между собой.
Эксперты объясняют, россияне могли прибегнуть к этому по нескольким причинам: чтобы выполнить очередной приказ "сверху". Поэтому в ход у них пошла и Х-55 с имитатором ядерной БЧ. Но даже такой вариант уже свидетельствует, что запас крылатых ракет в рф иссякает к отметке, критической для кремля, раз в ход пошли ракеты из "ядерного арсенала".
Еще одно возможное объяснение - россияне умышленно использовали Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны.
Еще одно возможное объяснение - россияне умышленно использовали Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны.
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