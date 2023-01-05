Агрессор хочет использовать Крым и беларусь для ядерных провокаций

Российский диктатор владимир путин рассматривает временно оккупированный Крым, а также беларусь как территории для проведения ядерных провокаций.
Об этом сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, со стороны рф нельзя исключать угрозу ядерного удара.
Об этом сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, со стороны рф нельзя исключать угрозу ядерного удара.
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