Агрессор хочет использовать Крым и беларусь для ядерных провокаций

18:14 05 января Киев, Украина

Российский диктатор владимир путин рассматривает временно оккупированный Крым, а также беларусь как территории для проведения ядерных провокаций.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, со стороны рф нельзя исключать угрозу ядерного удара.
 
"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной беларуси рассматриваются путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные", - рассказал Юсов.