Агент-шпион под видом спасателя собирал разведданные в Одессе - СБУ

11:22 09 октября Киев, Украина

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в рамках многоэтапной спецоперации в Одессе задержали еще одного агента, который участвовал в координации российских воздушных атак по городу и собирал разведывательные данные о местоположении украинских сил обороны в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Для маскировки своей преступной деятельности агент присоединился к местному отряду спасателей-волонтеров. Эта общественная организация оказывала помощь Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в ликвидации последствий ракетных и дроновых атак со стороны агрессора по областному центру.

Агент, выдавая себя за спасателя, участвовал в операциях по разбору завалов на местах "прилетов". Однако на самом деле он фиксировал последствия атак и передавал информацию российской военной разведке.

Эта разведывательная информация использовалась оккупантами для планирования новых атак и корректировки уже проведенных ударов по Одессе.

Кроме того, российский агент занимался поиском боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и систем противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины в прифронтовых районах области.
Сотрудники СБУ сумели разоблачить агента, установили его местонахождение и успешно провели его задержание. По данным следствия, агентом оказался 29-летний житель Одессы, который ранее был членом местной ячейки так называемого "ленинского коммунистического союза молодежи".

Этот человек также оказался связанным с агентом спецназа ФСБ, который был извлечен из Приднестровья и задержан Службой безопасности Украины на территории Одесской области.

В мае 2014 года он активно участвовал в провокациях и массовых беспорядках в областном центре.

В начале полномасштабного вторжения российских войск он подписался на вражеский Телеграм-канал, который собирал информацию о дислокации украинских вооруженных сил и был нацелен на сотрудничество с российской разведкой.

Впоследствии администратор этого интернет-ресурса, скрывающийся в одной из стран Центральной Азии, вышел на контакт с этим человеком и установил "прямую" связь с представителем российской разведывательной группы.

После вербовки они дали задания, и этот одессит приступил к выполнению вражеских миссий. Для связи с агентами использовал мессенджеры, а разведданные передавал в виде текстовых сообщений и фотографий объектов на украинской территории.

Служба безопасности Украины предъявила обвинения российскому агенту по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей, и дело находится на стадии досудебного расследования. За совершенные преступления ему грозит пожизненное заключение.