Агент-шпион под видом спасателя собирал разведданные в Одессе - СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в рамках многоэтапной спецоперации в Одессе задержали еще одного агента, который участвовал в координации российских воздушных атак по городу и собирал разведывательные данные о местоположении украинских сил обороны в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Для маскировки своей преступной деятельности агент присоединился к местному отряду спасателей-волонтеров. Эта общественная организация оказывала помощь Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в ликвидации последствий ракетных и дроновых атак со стороны агрессора по областному центру.
Агент, выдавая себя за спасателя, участвовал в операциях по разбору завалов на местах "прилетов". Однако на самом деле он фиксировал последствия атак и передавал информацию российской военной разведке.
Эта разведывательная информация использовалась оккупантами для планирования новых атак и корректировки уже проведенных ударов по Одессе.
Кроме того, российский агент занимался поиском боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и систем противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины в прифронтовых районах области.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Для маскировки своей преступной деятельности агент присоединился к местному отряду спасателей-волонтеров. Эта общественная организация оказывала помощь Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в ликвидации последствий ракетных и дроновых атак со стороны агрессора по областному центру.
Агент, выдавая себя за спасателя, участвовал в операциях по разбору завалов на местах "прилетов". Однако на самом деле он фиксировал последствия атак и передавал информацию российской военной разведке.
Эта разведывательная информация использовалась оккупантами для планирования новых атак и корректировки уже проведенных ударов по Одессе.
Кроме того, российский агент занимался поиском боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и систем противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины в прифронтовых районах области.
Сотрудники СБУ сумели разоблачить агента, установили его местонахождение и успешно провели его задержание. По данным следствия, агентом оказался 29-летний житель Одессы, который ранее был членом местной ячейки так называемого "ленинского коммунистического союза молодежи".
Этот человек также оказался связанным с агентом спецназа ФСБ, который был извлечен из Приднестровья и задержан Службой безопасности Украины на территории Одесской области.
В мае 2014 года он активно участвовал в провокациях и массовых беспорядках в областном центре.
В начале полномасштабного вторжения российских войск он подписался на вражеский Телеграм-канал, который собирал информацию о дислокации украинских вооруженных сил и был нацелен на сотрудничество с российской разведкой.
Впоследствии администратор этого интернет-ресурса, скрывающийся в одной из стран Центральной Азии, вышел на контакт с этим человеком и установил "прямую" связь с представителем российской разведывательной группы.
После вербовки они дали задания, и этот одессит приступил к выполнению вражеских миссий. Для связи с агентами использовал мессенджеры, а разведданные передавал в виде текстовых сообщений и фотографий объектов на украинской территории.
Служба безопасности Украины предъявила обвинения российскому агенту по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей, и дело находится на стадии досудебного расследования. За совершенные преступления ему грозит пожизненное заключение.
Этот человек также оказался связанным с агентом спецназа ФСБ, который был извлечен из Приднестровья и задержан Службой безопасности Украины на территории Одесской области.
В мае 2014 года он активно участвовал в провокациях и массовых беспорядках в областном центре.
В начале полномасштабного вторжения российских войск он подписался на вражеский Телеграм-канал, который собирал информацию о дислокации украинских вооруженных сил и был нацелен на сотрудничество с российской разведкой.
Впоследствии администратор этого интернет-ресурса, скрывающийся в одной из стран Центральной Азии, вышел на контакт с этим человеком и установил "прямую" связь с представителем российской разведывательной группы.
После вербовки они дали задания, и этот одессит приступил к выполнению вражеских миссий. Для связи с агентами использовал мессенджеры, а разведданные передавал в виде текстовых сообщений и фотографий объектов на украинской территории.
Служба безопасности Украины предъявила обвинения российскому агенту по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей, и дело находится на стадии досудебного расследования. За совершенные преступления ему грозит пожизненное заключение.
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