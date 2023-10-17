Агент фсб осужден на 15 лет за шпионаж в Донецкой области - СБУ

За материалами СБУ агент фсб был осужден на 15 лет тюрьмы за шпионаж и передачу агрессору локаций боевых позиций Сил обороны в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Среди основных его задач было выявление и передача оккупантам координат ключевых опорных пунктов и огневых точек ВСУ в районе Бахмута.
Агент также был задействован фсб для вербовки "единомышленников" в городах Славянск и Краматорск с целью их использования в шпионских операциях в пользу россии.
За свои услуги агент ожидал получить "зарплату" в размере 15 тысяч гривен, однако эти деньги так и не были выплачены.
Служба безопасности Украины арестовала агента в ходе спецоперации в Бахмуте в августе 2022 года. Суд приговорил его к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
По результатам расследования, выяснилось, что осужденный был завербован сотрудником фсб после начала российской агрессии в Украине. Для общения с фсб, он использовал анонимные чаты в мессенджерах и передавал информацию о военных объектах с пометками на электронных картах в виде фото- и видеофайлов.
Этот случай обнаружения и ареста агента фсб подчеркивает серьезную работу спецслужб Украины в противодействии шпионской деятельности и угрозам национальной безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Среди основных его задач было выявление и передача оккупантам координат ключевых опорных пунктов и огневых точек ВСУ в районе Бахмута.
Агент также был задействован фсб для вербовки "единомышленников" в городах Славянск и Краматорск с целью их использования в шпионских операциях в пользу россии.
За свои услуги агент ожидал получить "зарплату" в размере 15 тысяч гривен, однако эти деньги так и не были выплачены.
Служба безопасности Украины арестовала агента в ходе спецоперации в Бахмуте в августе 2022 года. Суд приговорил его к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
По результатам расследования, выяснилось, что осужденный был завербован сотрудником фсб после начала российской агрессии в Украине. Для общения с фсб, он использовал анонимные чаты в мессенджерах и передавал информацию о военных объектах с пометками на электронных картах в виде фото- и видеофайлов.
Этот случай обнаружения и ареста агента фсб подчеркивает серьезную работу спецслужб Украины в противодействии шпионской деятельности и угрозам национальной безопасности.
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