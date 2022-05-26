Афганистан: в результате взрывов погибли 14 человек, десятки раненых

В Афганистане в результате четырех взрывов, произошедших в среду по меньшей мере 14 человек погибли, десятки человек получили ранения.
Об этом сообщает ABC News.
Как отмечается, это также повлекло за собой многочисленные ранения среди гражданских.
В частности, больница в Кабуле сообщила о 22 госпитализированных лицах в результате подрыва в мечети, где проходила вечерняя молитва.
Кроме девяти погибших от взрывов минивэнов ранения получили еще 15 человек. Ответственность, в частности, за нападения на севере страны взяло на себя “Исламское государство”.
Ранее, девять человек, в том числе таджикский офицер, погибли и 24 получили ранения во время “антитеррористической” операции в среду в беспокойном регионе Таджикистана, граничащем с Афганистаном и Китаем.
В частности, больница в Кабуле сообщила о 22 госпитализированных лицах в результате подрыва в мечети, где проходила вечерняя молитва.
Кроме девяти погибших от взрывов минивэнов ранения получили еще 15 человек. Ответственность, в частности, за нападения на севере страны взяло на себя “Исламское государство”.
Ранее, девять человек, в том числе таджикский офицер, погибли и 24 получили ранения во время “антитеррористической” операции в среду в беспокойном регионе Таджикистана, граничащем с Афганистаном и Китаем.
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