Афера с бюджетными средствами в Национальной академии аграрных наук

10:47 31 Май Киев, Украина

Сотрудниками СБУ раскрыта схема присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонтные работы объектов государственного агропредприятия в Волновахе. Кроме фиктивных договоров на ремонт, предприимчивые работники бюджетной сферы нелегально торговали выращенной сельхозпродукцией.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Установлено, что должностные лица государственного предприятия Национальная академия аграрных наук Украины заключили фиктивные договоры с коммерческими структурами на восстановление ряда зданий учреждения. Однако фактически работы по реконструкции не осуществлялись, или проводились частично. Также предприятие нелегально торговало выращенной сельхозпродукцией.



В ходе обысков и экспертного осмотра зданий и помещений правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности и изъяли документы, подтверждающие схему.



В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.