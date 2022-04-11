Аэропорт Днепра полностью разрушен. Известно об одном погибшем

08:13 11 апреля Киев, Украина

Российские войска в воскресенье, 10 апреля, обстреляли ракетами Днепр – попали в инфраструктурный объект и в аэропорт.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.



"К сожалению, орки зачастили со своими атаками. У нас снова "прилеты". В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем. И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты улетают и летят. Количество пострадавших выясняем", - заявил Резниченко.



В прошлый раз аэропорт Днепра обстреляли в ночь на 15 марта.



В ночь с субботы на воскресенье в регионе российскими ударами были уничтожены инфраструктурный и промышленный объекты, а также фермерское хозяйство.



"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.