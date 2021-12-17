Адвокат обжалует арест Джемилева

12:53 13 Июль Киев, Украина

Адвокат национального лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Николай Полозов подал жалобу на избрание российским судом меры пресечения его подзащитному.

На заседании, которое состоялось 9 июля, судья Армянского городского суда постановила заключить Джемилева под стражу на два месяца с момента его задержания.

«Еще в 2015 году Киевским районным судом Симферополя моему подзащитному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания. Во время прошлого судебного заседания судья озвучила решение пятилетней давности, оставив его без изменений. Более того, она не обсудила это решение ни со стороной защиты, ни со стороной обвинения, что обязано быть по процедуре. Судья просто поставила всех перед фактом, не выслушав доводы ни одной, ни второй стороны. Именно на это нарушение со стороны Армянского городского суда я подал жалобу», – сказал Полозов.

Джемилев заявил, что уголовное дело российской ФСБ, возбужденное против него в аннексированном Крыму, используют для дальнейшего вытеснения крымских татар с полуострова.