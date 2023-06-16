Адвокат и чиновник Киевской ОВА разоблачены в преступной схеме пересечения границы

17:29 19 мая Киев, Украина





По информации следствия, адвокат, являющийся гражданином рф и имеющий вид на жительство в Украине, активно искал людей, которым из-за военного положения в стране было запрещено покидать территорию. Киевская городская прокуратура, СБУ и столичная полиция сообщили о разоблачении адвоката и чиновника Киевской областной военной администрации (ОВА) в организации незаконного пересечения границы через систему "Шлях".По информации следствия, адвокат, являющийся гражданином рф и имеющий вид на жительство в Украине, активно искал людей, которым из-за военного положения в стране было запрещено покидать территорию.

За определенную сумму денег он организовывал внесение данных о таких лицах в систему "Шлях", что обеспечивало им незаконное пересечение границы.



Чиновник Киевской ОВА также участвовал в преступной схеме, предоставляя заведомо ложную информацию другим должностным лицам областной военной администрации, чтобы включить потенциальных уклонистов в списки.

В результате операции, после получения взятки в размере 8 тысяч долларов США за организацию очередного незаконного пересечения границы восемью лицами, адвокат был задержан.



Во время обысков у причастных к преступлению лиц были изъяты деньги, полученные от преступной деятельности, а также документы, подтверждающие их преступные действия. Кроме того, у гражданина рф, причастного к этому делу, по месту его проживания, был обнаружен предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.

В настоящее время адвокату и должностному лицу Киевской областной военной администрации было предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Вопрос об избрании меры пресечения в отношении них находится на рассмотрении.