Anonymous взломала и слила базу данных сайта Минобороны России

22:59 25 Февраль Киев, Украина





Его взломали украинские Сайт российского Минобороны, который хвастался «успехами» и множил неправдивую информацию - недоступен.Его взломали украинские хакеры Anonymous и слили базу данных, которая содержит номера телефонов, email и имена работников российского

министерства.

Отметим, никаких гарантий того, что сделавшие это, являются украинцами. К тому же, вчера стало известно, что международная сеть хактивистов

«Анонимус» объявила войну сайтам России после ее варварского нападения на Украину.



