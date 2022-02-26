Anonymous взломала и слила базу данных сайта Минобороны России

Сайт российского Минобороны, который хвастался «успехами» и множил неправдивую информацию - недоступен.
Его взломали украинские хакеры Anonymous и слили базу данных, которая содержит номера телефонов, email и имена работников российского
Его взломали украинские хакеры Anonymous и слили базу данных, которая содержит номера телефонов, email и имена работников российского
министерства.
Отметим, никаких гарантий того, что сделавшие это, являются украинцами. К тому же, вчера стало известно, что международная сеть хактивистов
«Анонимус» объявила войну сайтам России после ее варварского нападения на Украину.
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