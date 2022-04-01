Facebook удалил более 50 аккаунтов в социальных сетях, которые агитировали за Юлию Тимошенко

19:27 06 ноября Киев, Украина

Facebook удалили сеть фейковых ботов, которые работали на партию "Батькивщина" и были ориентированы на украинскую аудиторию.



Об этом соцсеть сообщила в отчете за октябрь, опубликованном в корпоративном блоге.



"Мы удалили 46 аккаунтов Facebook, 44 страницы, одну группу и три аккаунта Instagram, связанные с украинской PR-фирмой MAS и лицами, связанными с кампанией Юлии Тимошенко и политической партией в Украине "Батькивщина", - сказано в сообщении.



В Facebook добавили, что эта деятельность возникла в Украине и была ориентирована на украинскую аудиторию.



"Мы обнаружили эту сеть в рамках расследования относительно подозрений на скоординированное неаутентичное поведение в регионе. Мы также получили информацию из публикаций в СМИ о некоторых видах деятельности (MAS. - Ред.) в Украине", - добавили в компании.



Отмечается, что страницы были удалены за "неаутентичное поведение", то есть люди, которые ими руководили, выдавали себя не за тех, кем были на самом деле.