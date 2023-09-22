"Солнцепёк" по своим: оккупанты обстреляли своих же сослуживцев

Видео, опубликованное на Facebook-странице 47 отдельной механизированной бригады, показывает, как российские войска обстреляли своих же сослуживцев из реактивной системы залпового огня "Солнцепёк".
Видео обстрела оккупантами своих опубликовано на Facebook-странице 47 отдельной механизированной бригады.
Видео обстрела оккупантами своих опубликовано на Facebook-странице 47 отдельной механизированной бригады.
В видеоролике видно, как по дороге между полями едет российский танк, а за ним - бронемашины. Происходит взрыв техники оккупантов. После высадки десанта оккупантов их сослуживцы добивают их из "Солнцепёка".
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