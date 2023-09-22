"Солнцепёк" по своим: оккупанты обстреляли своих же сослуживцев

10:09 22 сентября Киев, Украина





Видео обстрела оккупантами своих опубликовано на Facebook-странице 47 отдельной механизированной бригады. Видео, опубликованное на Facebook-странице 47 отдельной механизированной бригады, показывает, как российские войска обстреляли своих же сослуживцев из реактивной системы залпового огня "Солнцепёк".Видео обстрела оккупантами своих опубликовано на Facebook-странице 47 отдельной механизированной бригады.

"На видео, которое сняли бойцы 47 отдельной механизированной бригады, видно, как едет российский танк и дважды подрывается на своих же минах. За ним - бронетехника. После того, как вражеский десант высадился и прыгнул в траншеи, начинается самое интересное. По этому российскому "винегрету" бьет их же "Солнцепёк"", - говорится в описании видео.

В видеоролике видно, как по дороге между полями едет российский танк, а за ним - бронемашины. Происходит взрыв техники оккупантов. После высадки десанта оккупантов их сослуживцы добивают их из "Солнцепёка".